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Від чужих воріт забив у свої. Шалений гол з Америки

Любомир Луканюк
9 січня, 12:20
Гравець Вашингтона Карл Хагелін намагався віддати пас партнеру по команді, але вразив власні ворота, які були порожніми

Карл Хагелін закинув шайбу в власні ворота / Фото: Колаж: Сьогодні

У поєдинку регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між Міннесотою та Вашингтоном було забито гол, який рідко можна побачити у професійному спорті.

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У другому періоді під час відкладеного штрафу воротар Вашингтона залишив лід та замість нього вийшов шостий польовий гравець. А ворота залишилися порожніми.

Гості в цей час атакували і нічого не віщувало лиха. Карл Хагелін намагався віддати пас на Олександра Овечкіна, але зробив це настільки незграбно, що шайба пролетіла весь майданчик і опинилася в сітці його воріт.

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Щодо результату, то Міннесота виграла по буллітах – 3:2, поступаючись у ході зустрічі у дві шайби.

Раніше ми писали, що голкіпер Лос-Анджелеса Джонатан Квік пропустив шайбу із центру майданчика.