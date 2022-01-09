От чужих ворот забил в свои. Безумный гол из Америки

Карл Хагелин забросил шайбу в свои ворота / Фото: Коллаж: Сегодня

В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между Миннесотой и Вашингтоном был забит гол, который редко можно увидеть в профессиональном спорте.

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Во втором периоде во время отложенного штрафа вратарь Вашингтона покинул лед и вместо него вышел шестой полевой игрок. А ворота остались пустыми.

Гости в это время атаковали и ничего не предвещало беды. Карл Хагелин пытался отдать пас на Александра Овечкина, но сделал это настолько неуклюже, что шайба пролетела всю площадку и оказалась в сетке его собственных ворот.

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Что касается результата, то Миннесота выиграла по буллитам – 3:2, уступая по ходу встречи в две шайбы.

Ранее мы писали, что голкипер Лос-Анджелеса Джонатан Квик пропустил шайбу с центра площадки.