Звільнили місце для Циганкова. Ліверпуль продав свого зіркового гравця Баварії

Садіо Мане тепер гравець Баварії / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

Одним із найактивніших футбольних клубів на трансферному ринку є Ліверпуль. Мерсисайдці вже встигли підписати форварда Бенфіки Дарвіна Нуньєса.

Уругваєць обійшовся "червоним" у 75 мільйонів євро. Такий гучний трансфер обумовлений очікуванням від відходу Садіо Мане. Сенегалець явно давав зрозуміти, що не хоче більше виступати на "Енфілді".

Реклама

Головним кандидатом на форварда була Баварія, яка довго торгувалася з Ліверпулем за ціною, адже Садіо залишався ще рік за контрактом. І ось сьогодні мюнхенці офіційно представили Мане як свого гравця.

Читайте також: Левандовскі заявив про бажання залишити Баварію

За даними ЗМІ, Баварія заплатила за перехід африканця 32 мільйони фунтів. Контракт із гравцем підписано на три сезони, до 2025 року. Зарплата Садіо становитиме 20 мільйонів євро на рік.

Реклама

Мане перейшов у Ліверпуль у 2016 році з Саутгемптона і за ці шість років награв за "червоних" 269 матчів, у яких відзначився 120 голами та 41 асистом.

Африканець став переможцем АПЛ та ЛЧ, а також Кубка Англії, Кубка Ліги, Суперкубка УЄФА та Клубного ЧС. До слова, на заміну Мане Ліверпуль розглядає Циганкова.