Назріває скандал? Левандовскі заявив про бажання залишити Баварію

Польський форвард має намір перейти в інший клуб вже цього літа, хоча його контракт із мюнхенцями діє до наступного літа

Роберт Левандовський з перших днів війни допомагає Україні / Фото: Reuters

На вихідних добіг кінця футбольний сезон 2021/2022. Фінальним акордом став вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів, де Реал переграв Ліверпуль.

Як завжди, влітку відкривається трансферне вікно і в ЗМІ починає розмножуватися безліч чуток про переходи топ-гравців. Нещодавно стало відомо, що Ерлінг Холанд стане футболістом Манчестер Сіті.

Реклама

Сьогодні ж гучну заяву опублікував Роберт Левандовський в інтерв'ю польському виданню. Sport.pl. Зірковий форвард заявив, що має намір залишити Баварію цього літа.

"Сподіваюся, того, що я скажу зараз, буде достатньо і більше запитань не буде. На сьогоднішній день я точно знаю, що мою історію з Баварією завершено. Після останніх місяців я не можу собі уявити подальшу співпрацю. Перехід буде добрим рішенням для обох сторін. І я вірю, що Баварія не зупинить мене лише для того, щоб зупинити".

При цьому виконавчий директор Баварії Олівер Кан висловив подив від слів форварда: "Я не можу сказати, чому Роберт обрав такий спосіб повідомити свою ситуацію. Такі публічні заяви нікуди не приведуть".

Контракт Роберта з мюнхенцями добігає кінця влітку 2023 року. Раніше повідомлялося, що фаворитом у підписанні Левандовського є Барселона.

Реклама

Роберт Левандовскі з компанією готові знову поглумитися над Барселоною / Фото: Getty Images

Зазначимо, що за Баварію поляк виступає із 2014 року. За цей час він відзначився 344 голами у 375 матчах, ставши другим бомбардиром в історії клубу після Герда Мюллера. У складі мюнхенців Левандовскі виграв: