Освободили место для Цыганкова. Ливерпуль продал своего звездного игрока Баварии

Садио Мане теперь игрок Баварии / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Одним из самых активных футбольных клубов на трансферном рынке является Ливерпуль. Мерсисайдцы уже успели подписать форварда Бенфики Дарвина Нуньеса.

Уругваец обошелся "красным" в 75 миллионов евро. Такой громкий трансфер был обусловлен ожиданием от ухода Садио Мане. Сенегалец явно давал понять, что не хочет больше выступать на "Энфилде".

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Главным кандидатом на форварда была Бавария, которая долго торговалась с Ливерпулем по цене, ведь у Садио оставался еще год по контракту. И вот сегодня мюнхенцы официально представили Мане в качестве своего игрока.

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По данным СМИ, Бавария заплатила за переход африканца 32 миллиона фунтов. Контракт с игроком подписан на три сезона, до 2025 года. Зарплата Садио составит 20 миллионов евро в год.

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Мане перешел в Ливерпуль в 2016 году из Саутгемптона и за эти шесть лет наиграл за "красных" 269 матчей, в которых отметился 120 голами и 41 ассистом.

Африканец стал победителем АПЛ и ЛЧ, а также Кубка Англии, Кубка Лиги, Суперкубка УЕФА и Клубного ЧМ. К слову, на замену Мане Ливерпуль рассматривает Цыганкова.