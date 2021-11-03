Оскар йому, терміново! Лідер Барси підірвав соцмережі симуляцією у грі з Динамо

Бускетс - упав, зобразив страждання і підвівся / Фото: Twitter

Гравці Барселони дали Динамо не лише урок футбольної, а й акторської майстерності.

Матч на НСК "Олімпійський", що завершився перемогою каталонців 1:0, відзначився яскравою симуляцією капітана гостей Серхіо Бускетса.

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На 89-й хвилині під час атаки Динамо Бускетс впав у боротьбі з Олександром Караваєвим і, схопившись за ногу, почав зображати страшні муки на очах у румунського арбітра Овідіу Хецегана, що пробігав повз.

Але зрозумівши, що рефері свистіти не буде, Бускетс відразу ж схопився на ноги, ніби нічого й не було, щоб допомогти своїй команді в обороні.

"Яка ганьба!", "А що ви хотіли – школа Барселони. Цим же у Барсі займалися Хорді Альба, Мессі, Луїс Суарес, а тепер і Ансу Фаті", – пишуть у коментарях під відео з Бускетсом уболівальники.

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Заради справедливості варто зазначити, що в тому моменті впав на газон і Караваєв, який також намагався зобразити біль. Але українець підвівся пізніше за Бускетса, вже коли м'яч пішов на кутовий.

Нагадаємо, Динамо могло програти Барселоні і крупніше, ніж 0:1, проте на 65-й хвилині арбітр, призначивши пенальті у ворота киян після падіння Ансу Фаті, скасував 11-метровий після перегляду відеоповтору.

Як виявилося, Фаті не був збитий Кендзьорою, а сам себе вдарив по нозі.

Здавалося б, Мірчі Луческу після цього варто було б подякувати системі відеодопомоги арбітрам.

Але ні. Головний тренер Динамо, як і раніше, вважає, що VAR – не місце у футболі.