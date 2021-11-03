Оскар ему, срочно! Лидер Барсы взорвал соцсети симуляцией в игре с Динамо

Бускетс - упал, изобразил муки и поднялся / Фото: Twitter

Игроки Барселоны преподали Динамо не только урок футбольного, но и актерского мастерства.

Матч на НСК "Олимпийский", завершившийся победой каталонцев 1:0, отметился яркой симуляций капитана гостей Серхио Бускетса.

Реклама

На 89-й минуте во время атаки Динамо Бускетс упал в борьбе с Александром Караваевым и, схватившись за ногу, принялся изображать страшные муки на глазах у пробегавшего мимо румынского арбитра Овидиу Хэцегана.

Но поняв, что рефери свистеть не будет, Бускетс тут же вскочил на ноги, словно ничего и не было, чтобы помочь своей команде в обороне.

"Какой позор!", "А что вы хотели – школа Барселоны. Этим же в Барсе занимались Хорди Альба, Месси, Луис Суарес, а теперь и Ансу Фати", – пишут в комментариях под видео с Бускетсом болельщики.

Реклама

Реклама

Справедливости ради стоит отметить, что в том моменте упал на газон и Караваев, также пытавшийся изобразить боль. Но украинец поднялся позже, чем Бускетс, уже когда мяч ушел на угловой.

Напомним, Динамо могло проиграть Барселоне и крупнее, чем 0:1, однако на 65-й минуте арбитр, назначив пенальти в ворота киевлян после падения Ансу Фати, отменил 11-метровый после просмотра видеоповтора.

Как оказалось, Фати не был сбит Кендзерой, а сам себя ударил по ноге.

Казалось бы, Мирче Луческу после этого стоило бы расплыться в благодарности системе видеопомощи арбитрам.

Но нет. Главный тренер Динамо по-прежнему считает, чтоVAR – не место в футболе.