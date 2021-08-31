Операція на руці виявилася смертельною! Боєць ММА помер в 30 років

Рейес провів 22 бої в ММА - 15 з них виграв

Сумна новина прийшла зі світу змішаних єдиноборств. Боєць ММА Кайл Рейес помер в 30 років після операції на руці.

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27 серпня Рейесу прооперували порваний біцепс. За наступні 24 години стан бійця різко погіршився, через інфекцію у нього відмовило легке. Інфекція швидко поширилася в інші органи, і 30 серпня спортсмен помер, повідомляє mmajunkie.

Близький друг Рейеса, боєць UFC Тревін Джонс, розповів, що спілкувався з Кайлом 27 серпня, який добре себе почував перед операцією.

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По ходу кар'єри Рейес бився з чинним чемпіоном UFC Олександром Волкановскі, а останній бій Рейеса відбувся в лютому 2020 року, коли він програв Біберту Туменову на турнірі АСА 104.

За кар'єру в ММА Рейес здобув 15 перемог і зазнав 7 поразок.