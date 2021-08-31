Операция на руке оказалась смертельной! Боец ММА умер в 30 лет

Рейес провел 22 боя в ММА - 15 из них выиграл

Печальная новость пришла из мира смешанных единоборств. Боец ММА Кайл Рейес умер в 30 лет после операции на руке.

Читайте также: Хабиба уничтожили из-за Афганистана: "Теперь ты для нас ничто"

27 августа Рейесу прооперировали порванный бицепс. За следующие 24 часа состояние бойца резко ухудшилось, из-за инфекции у него отказало легкое. Инфекция быстро распространилась в другие органы, и 30 августа спортсмен умер, сообщает mmajunkie.

Близкий друг Рейеса, боец UFC Тревин Джонс, рассказал, что общался с Кайлом 27 августа, который хорошо себя чувствовал перед операцией.

Реклама

Читайте также: Российского Десантника задушили в США: видео

По ходу карьеры Рейес дрался с действующим чемпионом UFC Александром Волкановски, а последний бой Рейеса состоялся в феврале 2020 года, когда он проиграл Биберту Туменову на турнире АСА 104.

За карьеру в ММА Рейес одержал 15 побед и потерпел 7 поражений.