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Операция на руке оказалась смертельной! Боец ММА умер в 30 лет

Любомир Луканюк
31 августа, 19:02
Во время операции на порванном бицепсе бойцу смешанных единоборств Кайлу Рейесу занесли инфекцию и спустя несколько дней он умер

Рейес провел 22 боя в ММА - 15 из них выиграл

Печальная новость пришла из мира смешанных единоборств. Боец ММА Кайл Рейес умер в 30 лет после операции на руке.

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27 августа Рейесу прооперировали порванный бицепс. За следующие 24 часа состояние бойца резко ухудшилось, из-за инфекции у него отказало легкое. Инфекция быстро распространилась в другие органы, и 30 августа спортсмен умер, сообщает mmajunkie.

Близкий друг Рейеса, боец UFC Тревин Джонс, рассказал, что общался с Кайлом 27 августа, который хорошо себя чувствовал перед операцией.

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По ходу карьеры Рейес дрался с действующим чемпионом UFC Александром Волкановски, а последний бой Рейеса состоялся в феврале 2020 года, когда он проиграл Биберту Туменову на турнире АСА 104.

За карьеру в ММА Рейес одержал 15 побед и потерпел 7 поражений.

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