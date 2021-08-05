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Операційна помилка? МОК вибачився перед Україною за те, що назвав наших росіянками

5 серпня, 08:30

Олег Люлька

Міжнародний олімпійський комітет вже вдруге по ходу Ігор-2020 у Токіо просить вибачення в українців за проросійські помилки

Українок Федіну і Савчук МОК назвав росіянками / Фото: Reuters

Оргкомітет Олімпійських ігор-2020 приніс вибачення за ситуацію з українськими синхроністками Мартою Федіною і Анастасією Савчук на церемонії нагородження дуетів.

Українок, які напередодні вибороли "бронзу", спочатку помилково представили як команду Олімпійського комітету Росії (ОКР).

"Хочу принести вибачення за ситуацію з українськими синхроністками. Це була операційна помилка. Ще раз просимо вибачення", – заявив спікер оргкомітету Ігор Такая Маса на пресконференції

Відзначимо, що це вже не перша проросійська помилка МОК на цих Іграх, пов'язана з Україною. Раніше офіційний сайт Олімпіади неправильно зобразив кордони нашої держави, відрізавши Крим від материкової частини України.

"Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення", – виправдовувалися тоді в МОК

ЯК БУЛО

ЯК СТАЛО

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