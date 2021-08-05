Операционная ошибка? МОК извинился перед Украиной за то, что назвал наших россиянками

Международный олимпийский комитет уже второй раз по ходу Игр-2020 в Токио просит прощения у украинцев за пророссийские ошибки

Украинок Федину и Савчук МОК назвал россиянками / Фото: Reuters

Оргкомитет Олимпийских игр-2020 принес извинения за ситуацию с украинскими синхронистками Мартой Фединой и Анастасией Савчук на церемонии награждения дуэтов.

Украинок, которые накануне завоевали "бронзу", сначала ошибочно представили как команду Олимпийского комитета России (ОКР).

"Хочу принести извинения за ситуацию с украинскими синхронистками. Это была операционная ошибка. Еще раз приносим извинения", – заявил спикер оргкомитета Игр Такая Маса на пресс-конференции

Отметим, что это уже не первая пророссийская ошибка МОК на этих Играх, связанная с Украиной. Ранее официальный сайт Олимпиады неправильно изобразил границы нашего государства, отрезав Крым от материковой части Украины.

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", – оправдывались тогда в МОК

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