5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Вони будуть битися за ЧС-2022: Петраков обрав футболістів на матч із Уельсом

Любомир Луканюк
5 червня, 11:07
Національна команда у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу сьогодні зіграє у Кардіффі проти збірної Уельсу

Збірна України на тренуванні перед матчем з Уельсом

У неділю, 5 червня, для збірної України є головний поєдинок року. Фінал кваліфікації ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.

Сьогодні вранці головний тренер національної команди Олександр Петраков оголосив офіційну заявку збірної України на гру:

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  1. Георгій Бущан
  2. Едуард Соболь
  3. Валерій Бондар
  4. Олександр Сирота
  5. Сергій Сидорчук
  6. Тарас Степаненко
  7. Андрій Ярмоленко
  8. Руслан Малиновський
  9. Роман Яремчук
  10. Микола Шапаренко
  11. Артем Довбик
  12. Андрій Пятов
  13. Ілля Забарний
  14. Михайло Мудрик
  15. Віктор Циганков
  16. Віталій Миколенко
  17. Олександр Зінченко
  18. Олександр Пихальонок
  19. Тарас Качараба
  20. Олександр Зубков
  21. Олександр Караваєв
  22. Микола Матвієнко
  23. Дмитро Різник

З тих футболістів, які зараз перебувають у Кардіффі, у заявку на гру не потрапили Данило Сікан, Денис Попов, Андрій Лунін та Данило Ігнатенко.

Читайте також: Уельс – Україна: п'ять питань щодо матчу року

Нагадаємо, що пряма трансляція матчу Уельс – Україна в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV"", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.

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