Вони будуть битися за ЧС-2022: Петраков обрав футболістів на матч із Уельсом

Збірна України на тренуванні перед матчем з Уельсом

У неділю, 5 червня, для збірної України є головний поєдинок року. Фінал кваліфікації ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.

Сьогодні вранці головний тренер національної команди Олександр Петраков оголосив офіційну заявку збірної України на гру:

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Георгій Бущан Едуард Соболь Валерій Бондар Олександр Сирота Сергій Сидорчук Тарас Степаненко Андрій Ярмоленко Руслан Малиновський Роман Яремчук Микола Шапаренко Артем Довбик Андрій Пятов Ілля Забарний Михайло Мудрик Віктор Циганков Віталій Миколенко Олександр Зінченко Олександр Пихальонок Тарас Качараба Олександр Зубков Олександр Караваєв Микола Матвієнко Дмитро Різник

З тих футболістів, які зараз перебувають у Кардіффі, у заявку на гру не потрапили Данило Сікан, Денис Попов, Андрій Лунін та Данило Ігнатенко.

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Нагадаємо, що пряма трансляція матчу Уельс – Україна в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV"", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.