Вони будуть битися за ЧС-2022: Петраков обрав футболістів на матч із Уельсом

Збірна України на тренуванні перед матчем з Уельсом
У неділю, 5 червня, для збірної України є головний поєдинок року. Фінал кваліфікації ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.
Сьогодні вранці головний тренер національної команди Олександр Петраков оголосив офіційну заявку збірної України на гру:
- Георгій Бущан
- Едуард Соболь
- Валерій Бондар
- Олександр Сирота
- Сергій Сидорчук
- Тарас Степаненко
- Андрій Ярмоленко
- Руслан Малиновський
- Роман Яремчук
- Микола Шапаренко
- Артем Довбик
- Андрій Пятов
- Ілля Забарний
- Михайло Мудрик
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Олександр Пихальонок
- Тарас Качараба
- Олександр Зубков
- Олександр Караваєв
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник
З тих футболістів, які зараз перебувають у Кардіффі, у заявку на гру не потрапили Данило Сікан, Денис Попов, Андрій Лунін та Данило Ігнатенко.
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Нагадаємо, що пряма трансляція матчу Уельс – Україна в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV"", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.