Они будут биться за ЧМ-2022: Петраков выбрал футболистов на матч с Уэльсом

Сборная Украины на тренировке перед матчем с Уэльсом / Фото: REUTERS
В воскресенье, 5 июня, для сборной Украины главный поединок года. Финал квалификации ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Уэльс – Украина.
Сегодня утром главный тренер национальной команды Александр Петраков огласил официальную заявка сборной Украины на игру:
- Георгий Бущан
- Эдуард Соболь
- Валерий Бондарь
- Александр Сирота
- Сергей Сидорчук
- Тарас Степаненко
- Андрей Ярмоленко
- Руслан Малиновский
- Роман Яремчук
- Николай Шапаренко
- Артем Довбык
- Андрей Пятов
- Илья Забарный
- Михаил Мудрик
- Виктор Цыганков
- Виталий Миколенко
- Александр Зинченко
- Александр Пихаленок
- Тарас Качараба
- Александр Зубков
- Александр Караваев
- Николай Матвиенко
- Дмитрий Ризнык
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Кардиффе, в заявку на игру не попали Даниил Сикан, Денис Попов, Андрей Лунин и Даниил Игнатенко.
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Напомним, что прямая трансляция матча Уэльс – Украина в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.