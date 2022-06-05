Они будут биться за ЧМ-2022: Петраков выбрал футболистов на матч с Уэльсом

Сборная Украины на тренировке перед матчем с Уэльсом / Фото: REUTERS

В воскресенье, 5 июня, для сборной Украины главный поединок года. Финал квалификации ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Уэльс – Украина.

Сегодня утром главный тренер национальной команды Александр Петраков огласил официальную заявка сборной Украины на игру:

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Георгий Бущан Эдуард Соболь Валерий Бондарь Александр Сирота Сергей Сидорчук Тарас Степаненко Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Роман Яремчук Николай Шапаренко Артем Довбык Андрей Пятов Илья Забарный Михаил Мудрик Виктор Цыганков Виталий Миколенко Александр Зинченко Александр Пихаленок Тарас Качараба Александр Зубков Александр Караваев Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Кардиффе, в заявку на игру не попали Даниил Сикан, Денис Попов, Андрей Лунин и Даниил Игнатенко.

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Напомним, что прямая трансляция матча Уэльс – Украина в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.