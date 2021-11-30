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Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
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Омікрон проти Олімпіади: Китай ухвалив рішення про долю Ігор

Олег Люлька
30 листопада, 11:32
Наступ нового штаму коронавірусу не становить загрози зимовій Олімпіаді-2022 – вона, як і планувалося, відбудеться у Пекіні з 4 по 20 лютого

Олімпіада не скасовується / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не змусить переносити Олімпіаду-2022 у Пекіні.

Єдине – ситуація може вплинути на антиковідні заходи під час Ігор.

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"Новий штам безперечно стане викликом нашим зусиллям. Але, оскільки Китай має досвід запобігання та контролю коронавірусу, я впевнений, що наша країна зможе провести зимові Олімпійські ігри відповідно до графіка, гладко та успішно", – сказав речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, якого цитує Reuters.

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Раніше через "Омікрон" скасували зимову Універсіаду, яка мала б відбутися з 11 по 21 грудня у швейцарському Люцерні.

Універсіада-2021 відмінена

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Також ми розповідали, що "Омікрон" уже у спорті. Він скосив португальську футбольну команду Белененсеш, де новим штамом заразилися 13 гравців.