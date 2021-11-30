3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
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Ворскла --
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Колос --
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Десна --
Мариуполь --
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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
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Челси --
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Динамо --
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Омикрон против Олимпиады: Китай принял решение о судьбе Игр

Олег Люлька
30 ноября, 11:32
Наступление нового штамма коронавируса не несет угрозы зимней Олимпиаде-2022 – она, как и планировалось, состоится в Пекине с 4 по 20 февраля

Олимпиада в силе, несмотря на "Омикрон" / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не заставит переносить Олимпиаду-2022 в Пекине.

Единственное – ситуация может повлиять на антиковидные меры во время Игр.

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"Новый штамм определенно станет вызовом нашим усилиям. Но, поскольку Китай имеет опыт предотвращения и контроля коронавируса, я уверен, что наша страна сможет провести зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком, гладко и успешно", – сказал спикер министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, которого цитирует Reuters.

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Ранее из-за "Омикрона" отменили зимнюю Универсиаду, которая должна была бы пройти с 11 по 21 декабря в швейцарском Люцерне.

Универсиада-2021 отменена

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Также мы рассказывали, что "Омикрон" уже в спорте. Он скосил португальскую футбольную команду Белененсеш, где новым штаммом заразились 13 игроков.