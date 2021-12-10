10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Олімпійський чемпіон зґвалтував 15-річну дівчину

Любомир Луканюк
10 грудня, 09:39
Знаменитий французький плавець Яннік Аньєль заарештований, його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої п'ять років тому

Яннік Аньєль виграв три медалі в Лондоні-2012 / Фото: Getty Images

Дворазового олімпійського чемпіона з плавання Янніка Аньєля затримано за підозрою у згвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Читайте також: Згвалтування на Олімпіаді в Токіо: прямо на трибунах

Реклама

Французького плавця затримали у Парижі. Аньєля заарештовано на час судового розслідування.

Як повідомляє "Чемпіонат", на Янніка влітку було подано скаргу через події, які відбулися у 2016 році. Його звинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Читайте також: Марадона мене ґвалтував, а мама плакала за дверима: моторошні зізнання жертви легенди

Реклама

Яннік Аньєль завоював золоті медалі на Олімпійських іграх у Лондоні на дистанції 200 м вільним стилем та в естафеті 4 по 100 м вільним стилем. Також на його рахунку срібло Ігор у Лондоні в естафеті 4 по 200 м вільним стилем. Пловець завершив кар'єру у 2016 році.