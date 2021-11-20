Марадона мене ґвалтував, а мама плакала за дверима: моторошні зізнання жертви легенди

Кубинка Мавіс Альварес зізналася, що легендарний футболіст Дієго Марадона зґвалтував її коли вона була неповнолітньою.
Це сталося на Кубі у 2001 році, коли їй було лише 17 років. За словами жінки, поки Марадона ґвалтував її, за дверима стояла її мати, яку він не пускав до хати.
"Мама прийшла в додому, але Марадона не хотів відчиняти двері. Він закрив мені рота, щоб я не кричала, і поглумився наді мною. Моя мама стояла по інший бік дверей. Мама стукала і плакала за дверима, бо знала, що ми там", – розповідає Альварес.
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Пізніше Марадона забрав Мавіс Альварес із собою в Аргентину проти її волі і тримав під замком. За словами жінки, за дозволом вивезти її з країни Марадона звертався до тодішнього лідера Куби Фіделя Кастро.
Mavys Álvarez era una nena de 16 anys que es presentada a Maradona, коли я 40. : pic.twitter.com/z6HGmk14DF- Gerardo Nocé (@gerardonoce) November 18, 2021
Зараз Мавіс вперше через 20 років повернулася до Буенос-Айресу, щоб дати свідчення у суді у справі про торгівлю людьми. Обвинуваченими проходять п'ятеро людина з оточення Марадони, який помер у листопаді минулого року у 60 років.
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