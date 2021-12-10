Олимпийский чемпион изнасиловал 15-летнюю девушку

Янник Аньель выиграл три медали в Лондоне-2012 / Фото: Getty Images
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
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Французского пловца задержали в Париже. Аньель арестован на время судебного расследования.
Как сообщает "Чемпионат", на Янника летом была подана жалоба из-за событий, которые произошли в 2016 году. Его обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки.
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Янник Аньель завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне на дистанции 200 м вольным стилем и в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Также на его счету серебро Игр в Лондоне в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Пловец завершил карьеру в 2016 году.