17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Олімпійська призерка Токіо продала медаль за три мільйони гривень

Олег Люлька
17 серпня, 11:42
Польська метальниця списа Марія Андрейчик розлучилася зі своєю срібною нагородою з Ігор-2020, щоб допомогти хворому хлопчику

Марія Андрейчик розсталася зі своєю медаллю / Фото: Reuters

25-річна полячка Марія Андрейчик, яка на Іграх-2020 виборола "срібло" в метанні списа, виставила свою медаль на аукціон. І виручила за неї понад півмільйона польських злотих – це близько 3,5 млн гривень.

Читайте також: Їй запропонують гроші, і вона піде: міністр закликає припинити цькування Магучіх

Придбала нагороду Андрейчик польська мережа цілодобових продовольчих магазинів.

Виручені гроші спортсменка хоче відправити на лікування хворого хлопчика Мілоша, який має порок серця.

Про це Андрейчик повідомила у себе в Instagram.

Реклама

Раніше ми писали, що Китай оголосив себе переможцем Олімпіади-2020.

Хоча, згідно зофіційним медальним заліком Олімпіади-2020, першу сходинку посіли США.

Реклама