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Олимпийская призерка Токио продала медаль за три миллиона гривен

Олег Люлька
17 августа, 11:42
Польская метательница копья Мария Андрейчик рассталась со своей серебряной наградой с Игр-2020, чтобы помочь больному мальчику

Мария Андрейчик рассталась со своей медалью / Фото: Reuters

25-летняя полячка Мария Андрейчик, на Играх-2020 добывшая "серебро" в метании копья, выставила свою медаль на аукцион. И выручила за нее более полумиллиона польских злотых – это порядка 3,5 млн гривен.

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Купила награду Андрейчик польская сеть круглосуточных продовольственных магазинов.

Вырученные деньги спортсменка хочет отправить на лечение больному мальчику Милошу, страдающему пороком сердца.

Об этом Андрейчик сообщила у себя в Instagram.

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