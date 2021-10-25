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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Олімпійців у Китаї заженуть у "бульбашку"! Жорсткі правила для учасників Олімпіади-2022

Любомир Луканюк
25 жовтня, 21:00
На Ігри в Пекін пустять без карантину тільки вакцинованих спортсменів, але заборонять користуватися громадським транспортом

Ось так здавали тести учасники передолімпійських змагань у Пекині / Фото: REUTERS

Міжнародний олімпійський комітет спільно з оргкомітетом зимових Олімпійських ігор в Пекіні опублікували перший звід антіковідних правил для спортсменів.

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У ньому говориться, що тільки повністю вакциновані учасники будуть допущені до Китаю без 21 дня карантину.

Втім, за наявності поважних причин для деяких спортсменів, які не пройшли вакцинацію, може бути зроблено виняток.

У Пекіні будуть легітимні всі вакцини, затверджені в країнах, з яких приїдуть спортсмени.

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Всі атлети будуть проходити щоденне тестування на COVID-19. Знаходження на сторонніх об'єктах, не зазначених у переліку правил, заборонено.

Крім того, учасникам буде заборонено користуватися громадським транспортом за межами "бульбашки".

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Також всі атлети будуть використовувати спеціальний додаток, в якому будуть описувати свій стан за аналогією з Іграми-2020 на Токіо.

Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого.

Раніше ми писали, що протестуючі намагалися зірвати церемонію запалювання олімпійського вогню.

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