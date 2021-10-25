27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Олимпийцев в Китае загонят в "пузырь"! Жесткие правила для участников Олимпиады-2022

Любомир Луканюк
25 октября, 21:00
На Игры в Пекин пустят без карантина только вакцинированных спортсменов, но запретят пользоваться общественным транспортом

Вот так сдавали тесты участники предолимпийских соревнований в Пекине / Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет совместно с оргкомитетом зимних Олимпийских игр в Пекине опубликовали первый свод антиковидных правил для спортсменов.

Читайте также: Участница шоу "Танцы со звездами" пропустит Олимпиаду из-за лишнего веса

Реклама

В нем говорится, что только полностью вакцинированные участники будут допущены в Китай без 21 дня карантина.

Впрочем, при наличии уважительных обстоятельств для некоторых спортсменов, не прошедших вакцинацию, может быть сделано исключение.

В Пекине будут легитимны все вакцины, утвержденные в странах, из которых приедут спортсмены.

Реклама

Все атлеты будут проходить ежедневное тестирование на COVID-19, нахождение на сторонних объектах, не указанных в перечне правил, запрещено.

Кроме того, участникам будет запрещено пользоваться общественным транспортом за пределами "пузыря".

Реклама

Также все атлеты будут использовать специальное приложение, в котором будут описывать свое состояние по аналогии с Играми-2020 в Токио.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее мы писали, что протестующие пытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня.

Читайте также:

Реклама