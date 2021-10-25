Олимпийцев в Китае загонят в "пузырь"! Жесткие правила для участников Олимпиады-2022

Вот так сдавали тесты участники предолимпийских соревнований в Пекине / Фото: REUTERS
Международный олимпийский комитет совместно с оргкомитетом зимних Олимпийских игр в Пекине опубликовали первый свод антиковидных правил для спортсменов.
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В нем говорится, что только полностью вакцинированные участники будут допущены в Китай без 21 дня карантина.
Впрочем, при наличии уважительных обстоятельств для некоторых спортсменов, не прошедших вакцинацию, может быть сделано исключение.
В Пекине будут легитимны все вакцины, утвержденные в странах, из которых приедут спортсмены.
Все атлеты будут проходить ежедневное тестирование на COVID-19, нахождение на сторонних объектах, не указанных в перечне правил, запрещено.
Кроме того, участникам будет запрещено пользоваться общественным транспортом за пределами "пузыря".
Также все атлеты будут использовать специальное приложение, в котором будут описывать свое состояние по аналогии с Играми-2020 в Токио.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее мы писали, что протестующие пытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня.