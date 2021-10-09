Участница шоу "Танцы со звездами" пропустит Олимпиаду из-за лишнего веса

Норвежская прыгунья с трамплина Марен Лундбю решила пропустить Олимпийские игры в Пекине из-за лишнего веса, но не жалеет об этом

Марен Лундбю решила взять паузу в спортивной карьере

Олимпийская чемпионка 2018 года по прыжкам с трамплина норвежка Марен Лундбю заявила, что пропустит Игры в Пекине. Причина не коронавирус, как многие бы подумали.

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"В таком виде спорта, как прыжки с трамплина, предъявляется немало экстремальных требований. Вес – одно из них и для меня это очень тяжело. Думаю, что мое решение является правильным. Не буду рисковать здоровьем. Намерена поступать так и в дальнейшем.

В последнее время мое тело стало несколько другим, и причины у этого исключительно естественные. Сейчас я не готова чем-то жертвовать ради выступления на Олимпиаде в Пекине. Я очень люблю и хочу прыгать с трамплина, но в ближайшее время этого не случится", – цитирует спортсменку NRK.

27-летняя Марен Лундбю выиграла золото в Пхенчхане-2018, также на ее счету две победы на чемпионата мира – в 2019 и 2021 году.

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Сейчас спортсменка участвует в шоу "Танцы со звездами".

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Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

