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Олімпік виступить у Першій лізі, у нього буде новий президент

13 липня, 14:15

Олег Люлька

У донецького клубу нові інвестори – грошей на Прем'єр-лігу у них немає, але на виступи в другому за силою футбольному дивізіоні країни фінанси знайшлися

Владислав Гельзін / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Донецький Олімпік, що знявся з Прем'єр-ліги і погрожував припинити існування, все-таки продовжить виступ у другому за силою дивізіоні українського футболу – Першій лізі.

Напередодні про це повідомив глава ПФЛ Олександр Каденко, а тепер це підтвердив президент донецького клубу Владислав Гельзін. Правда, в майбутньому він уже президентом Олімпіка не буде.

"До мене прийшли хлопці і сказали, що готові зберегти клуб. До УПЛ ми не готові заявлятися, тому вирішили піти в Першу лігу. Радий, що знайшлися люди, які будуть інвестувати в футбол. Тож у нашого клубу будуть новий президент і нові інвестори", – наводить слова Гельзіна 1927.kiev.ua

Владислав Гельзін / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Олімпік готовий до нових матчів / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Нагадаємо, що замінити Олімпік в УПЛ має Минай, в якому готується продовжити кар'єру Євген Селезньов.

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