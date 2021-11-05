Однієї Зорі мало: Україна втратила шанс наздогнати Росію у рейтингу УЄФА

Зоря одержала другу перемогу, а Динамо поки не може навіть забити / Фото: REUTERS

Луганський клуб вдруге обіграв софійський ЦСКА та поправив своє становище у Лізі конференцій.

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Тим не менш потуг Зорі виявилося замало, щоб наздогнати Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Три російські клуби цього тижня заробили стільки ж очок, як і представники України, зберігши свою перевагу в 0,682 бала.

Нагадаємо, повернення до ТОП-10 рейтингу це не лише престиж країни, а ще й пряма путівка до групового етапу Ліги чемпіонів для переможця внутрішнього чемпіонату.