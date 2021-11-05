4 листопада 19:45
Зоря 2
ЦСКА Софія 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Однієї Зорі мало: Україна втратила шанс наздогнати Росію у рейтингу УЄФА

Олександр Трикіша
5 листопада, 08:52
Черговий єврокубковий тиждень не порадував українських уболівальників. Динамо та Шахтар видали гідну гру, але програли Барселоні та Реалу. Очки принесла знову тільки Зоря

Зоря одержала другу перемогу, а Динамо поки не може навіть забити / Фото: REUTERS

Луганський клуб вдруге обіграв софійський ЦСКА та поправив своє становище у Лізі конференцій.

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Тим не менш потуг Зорі виявилося замало, щоб наздогнати Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Три російські клуби цього тижня заробили стільки ж очок, як і представники України, зберігши свою перевагу в 0,682 бала.

Нагадаємо, повернення до ТОП-10 рейтингу це не лише престиж країни, а ще й пряма путівка до групового етапу Ліги чемпіонів для переможця внутрішнього чемпіонату.

М Країна 17/18 21/22 Рейтинг Команди
1Англія20,0719 28594,9267/7
2Іспанія19,7147,28584,9987/7
3Італія17,3337,85769,0457/7
4Німеччина9,8577,92866,9277/7
5Франція11 5008,75050,4156/6
6Португалія9,6666,58347.0494/6
7Нідерланди2,90010 40040 5005/5
8Австрія9,7506,40034,8504/5
9Шотландія4.0003,70032,7002/5
10Росія12,6002,90032,0823/5
11 Україна 8.000 3,800 31 400 3/5
12Сербія6,3755.50029,3752/4
13Бельгія2,6005.20029.2004/5
14Швейцарія6.5006.00027,9252/4
15Хорватія5,1254,25025 4001/4
16Чехія5.5004,10025.2003/5
17Кіпр7.0002,87525,1252/4
18Туреччина6,8004,70025,1003/5
19Греція5,1004.50024,7002/4
20Данія5,2504.80024,1754/5
21Норвегія4.0004,37524,0001/4
22Ізраїль5,6256,25023,8752/4
23Швеція5,3754,87522,6251/4
24Болгарія4.0003,12519,2502/4
25Азербайджан4,3754,12516,7501/4
26Румунія2,9001,75016,6501/4
27Польща2,8754,62515,8751/4
28Угорщина1,6252,25015,8751/4
29Казахстан4,2502,62515 5001/4
30Словаччина1,8753,87515,3751/4
31Словенія4,6252,50014 5001/4
32Білорусь3,2500,25012 5004
33Молдова2,7504.50010 5001/4
34Литва2.3751,75010.0004
35Боснія і Герцеговина1,3751,6259,1254
36Люксембург0,8751,2508,7504
37Латвія0,7502,6258,6254
38Фінляндія1,2503,2508,3751/4
39Косово0,0002.3338,1663
40Ірландія1,1252,8758,1254
41Північна Ірландія0,7501,6258,0834
42Албанія2,6251,6258.0004
43Вірменія0,6251,6257,8751/4
44Фарерські острови0,7501.5007,2503
45Мальта1,3751,8757.0004
46Грузія0,1251,2507.0004
47Північна Македонія3,1250,6257.0004
48Ліхтенштейн2.0000,0006.5001
49Естонія0,6253.0006,3751/3
50Уельс0,5001.5005.5004
51Гібралтар0,5001,2505,4161/4
52Ісландія1,1251.5005,3754
53Чорногорія1,1250,7504,8754
54Андорра0,1661.5004,6653
55Сан-Маріно0,1660,1661,3323