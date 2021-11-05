Одной Зари мало: Украина упустила шанс догнать Россию в рейтинге УЕФА

Заря одержала вторую победу, а Динамо пока не может даже забить / Фото: REUTERS

Луганский клуб во второй раз обыграл софийский ЦСКА и поправил свое положение в Лиге конференций.

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Тем не менее потуг Зари оказалось мало, чтобы догнать в таблице коэффициентов УЕФА Россию. Три российских клуба на этой неделе заработали столько же очков, как и представители Украины, сохранив свое преимущество в 0,682 балла.

Напомним, возвращение в ТОП-10 рейтинга это не только престиж страны, но еще и прямая путевка в групповой этап Лиги чемпионов для победителя внутреннего чемпионата.