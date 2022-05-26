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Україна --
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Один – убитий, інший – поранений: у "ДНР" мобілізували двох відомих футболістів

Андрій Трофімов
26 травня, 08:49
Коментатор розповів, що двох колишніх гравців клубів найвищого українського дивізіону у Донецьку забрали воювати проти України

Футболістів з вулиці забрали на війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий російський коментатор Олексій Андронов повідомив, що колишніх двох футболістів з Донецька насильно мобілізували до армії т.зв. "ДНР".

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"Напевно, ви вже десь щось читали про мобілізацію у так званих "ДНР/ЛНР". Думаючі люди, мабуть, навіть про неї щось розуміють.

Можу і я дещо розповісти. Може, ви й не чули про таких людей – Олександр Воскобойник (грав за Шахтар) та Вадим Солодкий (Металург Донецьк).

Обох замели на вулицях Донецька воювати. Воскобойник тяжко поранений у ноги, Солодкий убитий. Воскобойника відвезли до Новоазовська, там навіть нашатиря немає в лікарні, потім до Москви. Я його знаю особисто", – написав Андронов у телеграмі.

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Олександр Воскобойник народився 1976 року. Грав за Шахтар (Донецьк), Кривбас (Кривий Ріг), Металург (Донецьк), Ворсклу (Полтава), Зорю (Луганськ), Олімпік (Донецьк).

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З Шахтарем двічі ставав срібним призером чемпіонату України та вигравав два Кубки України. З Кривбасом та Металургом вигравав бронзові медалі української першості.

Вадим Солодкий народився 1970 року. У чемпіонаті України грав за Волинь (Луцьк), Металург (Донецьк), Закарпаття (Ужгород), Олімпік (Донецьк).