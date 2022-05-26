Один – убит, другой – ранен: в "ДНР" мобилизовали двух известных футболистов

Футболистов с улицы забрали на войну / Фото: Коллаж: Сегодня
Известный российский комментатор Алексей Андронов сообщил, что бывших двух футболистов из Донецка насильственно мобилизовали в армию т.н. "ДНР".
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"Наверное, вы уже где-то что-то читали про мобилизацию в так называемых "ДНР/ЛНР". Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают.
Могу и я кое-что рассказать. Может, вы и не слышали про таких людей – Александр Воскобойник (играл за Шахтер) и Вадим Солодкий (Металлург Донецк).
Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воскобойник тяжело ранен в ноги, Солодкий убит. Воскобойника увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в Москву. Я его знаю лично, – написал Андронов в телеграме.
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Александр Воскобойник родился в 1976 году. Играл за Шахтер (Донецк), Кривбасс (Кривой Рог), Металлург (Донецк), Ворсклу (Полтава), Зарю (Луганск), Олимпик (Донецк).
С Шахтером дважды становился серебряным призером чемпионата Украины и выигрывал два Кубка Украины. С Кривбассом и Металлургом выигрывал бронзовые медали украинского первенства.
Вадим Солодкий родился в 1970 году. В чемпионате Украины играл за Волынь (Луцк), Металлург (Донецк), Закарпатье (Ужгород), Олимпик (Донецк).