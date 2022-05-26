Один – убит, другой – ранен: в "ДНР" мобилизовали двух известных футболистов

Известный российский комментатор Алексей Андронов сообщил, что бывших двух футболистов из Донецка насильственно мобилизовали в армию т.н. "ДНР".

Читайте также: Рашисты за все заплатят. УАФ выставит счет оккупантам за разбомбленные стадионы

"Наверное, вы уже где-то что-то читали про мобилизацию в так называемых "ДНР/ЛНР". Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают.

Могу и я кое-что рассказать. Может, вы и не слышали про таких людей – Александр Воскобойник (играл за Шахтер) и Вадим Солодкий (Металлург Донецк).

Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воскобойник тяжело ранен в ноги, Солодкий убит. Воскобойника увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в Москву. Я его знаю лично, – написал Андронов в телеграме.