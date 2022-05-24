28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Героїня України! Футбольну арбітриню із Нової Каховки врятували від в'язниці фашистів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 21:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент УАФ розповів про евакуацію Ірини Петрової, яку окупанти за протести тримали у неволі
Ірина Петрова протестувала проти окупантів у Новій Каховці
Ірина Петрова протестувала проти окупантів у Новій Каховці

Місто Нова Каховка на Херсонщині знаходиться під окупацією Росії вже кілька місяців. Фашисти нав'язують місцевим жителям свої порядки, хоча ті явно висловлюють невдоволення та підтримують Україну акціями протестів.

Однією з активісток стала арбітр УАФ Ірина Петрова. Дівчина була викрадена окупантами з георгіївською стрічкою і, як виявилося, пробула у місцевій в'язниці.

Реклама

Читайте також: Екс-воротар Динамо отримав поранення на фронті

Сьогодні президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Ірину врятували з окупованої території. Нині дівчина знаходиться у Києві.

"За долю арбітра Ірини Петрової, яку окупанти у Новій Каховці тримали у в'язниці, хвилювалася вся футбольна Україна. На щастя, після всього пережитого їй нам вдалося успішно евакуювати Ірину і зараз вона в безпеці в Києві.

Особисто висловив своє захоплення її патріотизмом та хоробрістю. З початку тимчасової окупації рашистами Іра разом із багатьма жителями щодня виходила на акції протесту проти окупантів і відмовилася працювати на матчі, який організували російські фашисти. За це її запроторили до в'язниці та погрожували позбавленням волі. Але не зламали!

Реклама

Ір іна – символ свободи та непереможності України! Вона щиро любить футбол та прийняла мою пропозицію працювати у штаті єдиної команді УАФ. Пишаюся тим, що у нас є такі хоробрі професіонали-патріоти! Бажаю Ірині та всім нам якнайшвидшої перемоги над рашистським злом та відродженням єдиної та незалежної України! Слава героям! Слава Україні!"

Зазначимо, Петрова працювала асистенткою головного судді на матчах чоловічого та жіночого футбольних чемпіонатів України, а також займалася тренерською роботою.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Опитування
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Опитування
Чемпіонат світу
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
93
2
Ліверпуль Ліверпуль
92
3
Челсі Челсі
74
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетіко Атлетіко
71
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
77
2
Боруссія Д Боруссія Д
69
3
Баєр Баєр
64
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
86
2
Інтер Інтер
84
3
Наполі Наполі
79
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти