Героїня України! Футбольну арбітриню із Нової Каховки врятували від в'язниці фашистів

Президент УАФ розповів про евакуацію Ірини Петрової, яку окупанти за протести тримали у неволі

Ірина Петрова протестувала проти окупантів у Новій Каховці

Місто Нова Каховка на Херсонщині знаходиться під окупацією Росії вже кілька місяців. Фашисти нав'язують місцевим жителям свої порядки, хоча ті явно висловлюють невдоволення та підтримують Україну акціями протестів.

Однією з активісток стала арбітр УАФ Ірина Петрова. Дівчина була викрадена окупантами з георгіївською стрічкою і, як виявилося, пробула у місцевій в'язниці.

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Сьогодні президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Ірину врятували з окупованої території. Нині дівчина знаходиться у Києві.

"За долю арбітра Ірини Петрової, яку окупанти у Новій Каховці тримали у в'язниці, хвилювалася вся футбольна Україна. На щастя, після всього пережитого їй нам вдалося успішно евакуювати Ірину і зараз вона в безпеці в Києві. Особисто висловив своє захоплення її патріотизмом та хоробрістю. З початку тимчасової окупації рашистами Іра разом із багатьма жителями щодня виходила на акції протесту проти окупантів і відмовилася працювати на матчі, який організували російські фашисти. За це її запроторили до в'язниці та погрожували позбавленням волі. Але не зламали!

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Ір іна – символ свободи та непереможності України! Вона щиро любить футбол та прийняла мою пропозицію працювати у штаті єдиної команді УАФ. Пишаюся тим, що у нас є такі хоробрі професіонали-патріоти! Бажаю Ірині та всім нам якнайшвидшої перемоги над рашистським злом та відродженням єдиної та незалежної України! Слава героям! Слава Україні!"

Зазначимо, Петрова працювала асистенткою головного судді на матчах чоловічого та жіночого футбольних чемпіонатів України, а також займалася тренерською роботою.