Чергова смерть у Динамо. Не стало легенди

Швидкий з легендами київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні
На початку цього року перестало битися серце лікаря київського Динамо Володимири Малюти. А сьогодні пішов із життя легендарний масажист та фізіотерапевт клубу Павло Швидкий. Йому було 73 роки.
Павло Миколайович працював у Динамо з 1980 року. Упродовж усього цього часу Швидкий був незамінним членом медичної служби киян.
З теплотою про нього відгукнувся знаменитий динамівський форвард, володар "Золотого м'яча" Олег Блохін.
"Професіонал, майстер, друг...
Сьогодні, на 74-му році життя, помер легендарний український фізіотерапевт та масажист – Павло Миколайович Швидкий.
Завдяки твоїм рукам і знанням, ми взяли Кубок володарів кубків у 1986 році.
Не перерахувати скільки людей буквально ставив на ноги Миколайович.
Я гордий, що зміг попрацювати з тобою як футболіст і як тренер.
Мені пощастило попрацювати з тобою на такому вдалому чемпіонаті світу 2006, а футболістам пощастило готуватися до матчів з таким професіоналом своєї справи.
Невідновна втрата.
Спочивай з миром, друже" , – написав Блохін у Instagram.
Павло Швидкий із золотим складом Динамо 80-х:
І з чемпіонами України 2015 року: