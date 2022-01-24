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Очередная смерть в Динамо. Не стало легенды

Андрей Трофимов
24 января, 23:16
Массажист и физиотерапевт Павел Швыдкий работал в киевском клубе с 1980 года. С Лобановским ездил на Евро-88, с Блохиным на ЧМ-2006

Швыдкий с легендами киевского Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале этого года перестало биться сердце врача киевского Динамо Владимиры Малюты. А сегодня ушел из жизни легендарный массажист и физиотерапевт клуба Павел Швыдкий. Ему было 73 года.

Павел Николаевич работал в Динамо с 1980 года. На протяжении всего этого времени Швыдкий был незаменимым членом медицинской службы киевлян.

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С теплотой о нем отозвался знаменитый динамовский форвард, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин.

"Профессионал, мастер, друг...

Сегодня, на 74-м году жизни, скончался легендарный украинский физиотерапевт и массажист – Павел Николаевич Швыдкий.

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Благодаря твоим рукам и знаниям, мы взяли Кубок обладателей кубков в 1986.

Не пересчитать сколько людей буквально "ставил на ноги" Николаевич.

Я горд, что смог поработать с тобой как футболист и как тренер.

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Мне посчастливилось поработать с тобой на таком удачном чемпионате мира 2006, а футболистам – посчастливилось готовиться к матчам с таким профессионалом своего дела.

Невосполнимая утрата.

Покойся с миром, друг", – написал Блохин в Instagram.

Павел Швыдкий с золотым составом Динамо 80-х:

И с чемпионами Украины 2015 года:

Ранее не стало символа Динамо суперфана Парамона.