"Дуже недовгий язик, щоб лизати д*пу Путіна": етнічний угорець розніс Орбана

Йожеф Сабо обурений зв'язками Путіна та Орбана

Росія вже четвертий місяць веде повномасштабну війну проти України. Міста потрапляють під обстріл ракет, помирає мирне населення, зокрема й діти.

Величезною плямою на репутації армії РФ стали звірства у передмісті Києва, де фашисти ґвалтували та вбивали мирне населення. При цьому у світі ще залишаються країни, які намагаються вірити Росії та її фюреру Володимиру Путіну.

Реклама

Читайте також: Орбан позбавив Угорщину проведення чемпіонату світу

Однією з них є Угорщина, друга батьківщина легендарного ексгравця та тренера Динамо Йожефа Сабо. Фахівець шокований поведінкою прем'єр-міністра країни Віктора Орбана під час війни в Україні.

"Орбан каже, що в Бучі було інсценування. Мені дзвонять журналісти з Будапешта. Я їм кажу, що в нього, можливо, язик дуже недовгий, щоб лизати д*пу Путіна. Такого не може бути. Мені соромно, що я мадяр.

Віктор Орбан заявив про запровадження надзвичайного стану у країні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Не може бути такого, що сусід відмовляється від нас, щоб їм давали газ дешевше на 100 доларів. Я боюся нового жахливого сусіда. Вони обізвали нашого президента, як їм не соромно? А ви подумали, що буде, якщо ми виграємо війну? І що буде з Росією? Де ви будете і у кого газ проситимете?"

Раніше український тенісист Сергій Стаховський розповів про плани Угорщини на анексію частини України. Спортсмен активно висловлюється проти прем'єр-міністра країни, хоча сам живе у Будапешті та допомагає там українським біженцям.