"Очень недлинный язык, чтобы лизать ж*пу Путина": этнический венгр разнес Орбана

Йожеф Сабо возмущен связями Путина и Орбана

Россия уже четвертый месяц ведет полномасштабную войну против Украины. Города попадают под обстрелы ракет, умирает мирное население, в том числе и дети.

Огромным пятном на репутации армии РФ стали зверства в пригородах Киева, где фашисты насиловали и убивали мирное население. При этом в мире еще остаются страны, которые пытаются верить России и ее фюреру Владимиру Путину.

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Одной из них является Венгрия, вторая родина легендарного экс-игрока и тренера Динамо Йожефа Сабо. Специалист в шоке от поведения премьер-министра страны Виктора Орбана во время войны в Украине.

"Орбан говорит, что в Буче была инсценировка. Мне звонят журналисты из Будапешта. Я им говорю, что у него, возможно, язык очень недлинный, чтобы лизать ж*пу Путина. Такого не может быть. Мне стыдно, что я венгр.

Виктор Орбан заявил о введении чрезвычайного положения в стране. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Не может такого быть, что сосед отказывается от нас, чтобы им давали газ дешевле на 100 долларов. Я боюсь нового ужасного соседа. Они обозвали нашего президента, как им не стыдно? А вы подумали, что будет, если мы выиграем войну? И что будет с Россией? Где вы будете и у кого газ будете просить?"

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский поведал о планах Венгрии на аннексию части Украины. Спортсмен активно высказывается против премьер-министра страны, хотя сам живет в Будапеште и помогает там украинским беженцам.