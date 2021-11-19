19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Обстановка по кайфу. Мілевський затусив у Шишках

Андрій Трофімов
19 листопада, 13:12
Знаменитий футболіст збірної України відпочиває на березі озера неподалік Мінська

Мілевський на відпочинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Артем Мілевський вже оголосив про завершення кар'єри,а тому має повно вільного часу.

Нещодавно футболіст побував у Росії, де на одному із шоу висловився просто: "Україна вас закриє". Так Мілевський оцінив силу російського та українського футболу.

Реклама

Тепер колишній нападник збірної України з'явився неподалік Мінська. Футболіст запостив у Instagram фото, яке підписав назвою пісні Олега Кензова – "Обстановка по кайфу".

А у геолокації відзначив заміський комплекс Шишки. Тут на березі озера можна відпочити за 100 доларів на добу.

Реклама

36-річний Артем Мілевський виступав за збірну України з 2006 року до 2012 року. За цей час він провів у складі синьо-жовтої команди 50 матчів та забив вісім м'ячів. Брав участь у ЧС-2006 та Євро-2012.

На клубному рівні уродженець Мінська захищав кольори Борисфена, київського Динамо, турецького Газіантеспору, хорватських Хайдука та Спліту, румунської Конкордії, російського Тосно, брестського Динамо, угорської Кішварди та закарпатського Минаю.