Обстановка по кайфу. Мілевський затусив у Шишках

Мілевський на відпочинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Артем Мілевський вже оголосив про завершення кар'єри,а тому має повно вільного часу.

Нещодавно футболіст побував у Росії, де на одному із шоу висловився просто: "Україна вас закриє". Так Мілевський оцінив силу російського та українського футболу.

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Тепер колишній нападник збірної України з'явився неподалік Мінська. Футболіст запостив у Instagram фото, яке підписав назвою пісні Олега Кензова – "Обстановка по кайфу".

А у геолокації відзначив заміський комплекс Шишки. Тут на березі озера можна відпочити за 100 доларів на добу.

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36-річний Артем Мілевський виступав за збірну України з 2006 року до 2012 року. За цей час він провів у складі синьо-жовтої команди 50 матчів та забив вісім м'ячів. Брав участь у ЧС-2006 та Євро-2012.

На клубному рівні уродженець Мінська захищав кольори Борисфена, київського Динамо, турецького Газіантеспору, хорватських Хайдука та Спліту, румунської Конкордії, російського Тосно, брестського Динамо, угорської Кішварди та закарпатського Минаю.