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Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
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Обстановка по кайфу. Милевский затусил в Шишках

Андрей Трофимов
19 ноября, 13:12
Знаменитый футболист сборной Украины отдыхает на берегу озера недалеко от Минска

Милевский на отдыхе / Фото: Коллаж: Сегодня

Артем Милевский уже объявил о завершении карьеры, а поэтому имеет полно свободного времени.

Недавно футболист побывал в России, где на одном из шоу высказался просто: "Украина вас закроет". Так Милевский оценил силу российского и украинского футбола.

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Теперь бывший нападающий сборной Украины объявился недалеко от Минска. Футболист запостил в Instagram фото, которое подписал названием песни Олега Кензова – "Обстановка по кайфу".

А в геолокации отметил загородный комплекс Шишки. Здесь на берегу озера можно отдохнуть за 100 долларов в сутки.

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36-летний Артем Милевский выступал за сборную Украины с 2006 года по 2012 год. За это время он провел в составе сине-желтой команды 50 матчей и забил восемь мячей. Принимал участие в ЧМ-2006 и Евро-2012.

На клубном уровне уроженец Минска защищал цвета Борисфена, киевского Динамо, турецкого Газиантеспора, хорватских Хайдука и Сплита, румынской Конкордии, российского Тосно, брестского Динамо, венгерской Кишварды и закарпатского Миная.