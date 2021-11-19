Обстановка по кайфу. Милевский затусил в Шишках

Милевский на отдыхе / Фото: Коллаж: Сегодня

Артем Милевский уже объявил о завершении карьеры, а поэтому имеет полно свободного времени.

Недавно футболист побывал в России, где на одном из шоу высказался просто: "Украина вас закроет". Так Милевский оценил силу российского и украинского футбола.

Реклама

Теперь бывший нападающий сборной Украины объявился недалеко от Минска. Футболист запостил в Instagram фото, которое подписал названием песни Олега Кензова – "Обстановка по кайфу".

А в геолокации отметил загородный комплекс Шишки. Здесь на берегу озера можно отдохнуть за 100 долларов в сутки.

Реклама

36-летний Артем Милевский выступал за сборную Украины с 2006 года по 2012 год. За это время он провел в составе сине-желтой команды 50 матчей и забил восемь мячей. Принимал участие в ЧМ-2006 и Евро-2012.

На клубном уровне уроженец Минска защищал цвета Борисфена, киевского Динамо, турецкого Газиантеспора, хорватских Хайдука и Сплита, румынской Конкордии, российского Тосно, брестского Динамо, венгерской Кишварды и закарпатского Миная.