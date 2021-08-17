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Облом для "Газпрому": чемпіон Європи відхилив божевільну пропозицію росіян

Олег Люлька
17 серпня, 13:29
Футбольний клуб Зеніт, яким володіє "Газпром", запропонував величезну зарплату італійському нападникові Лоренцо Інсіньє, але той не захотів грати в Санкт-Петербурзі

Інсіньє залишиться в Неаполі / Фото: Getty Images

Чемпіон Росії Зеніт домовився з Наполі про суму відступних за Лоренцо Інсіньє. Зійшлися на 30 мільйонах євро.

Однак сам футболіст від переїзду до РФ відмовився, хоча йому запропонували більш ніж щедрі умови – контракт на 3-4 роки з зарплатою 8 мільйонів євро на рік.

Як повідомляє Calcionapoli24, 30-річний Лоренцо Інсіньє бажає залишитися в Неаполі.

Лоренцо Інсіньє/Фото Official SSC Napoli

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Нагадаємо, в попередньому чемпіонаті Італії Лоренцо забив 19 м'ячів і віддав 7 гольових передач у 35 матчах.

А потім Інсіньє у складі збірної Італії став переможцем Євро-2020, забивши на турнірі два м'ячі.

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