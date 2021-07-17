Зеніт з Ракицьким виграв Суперкубок Росії: відео голів

Любитель мастурбації на камеру Артем Дзюба не забив, але і без його допомоги Зеніт в Калінінграді легко впорався з Локомотивом – дивіться, як це було

Зеніт - Локомотив - 3:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

У Калінінграді відбувся матч за Суперкубок Росії. Зеніт із Санкт-Петербурга обіграв московський Локомотив з рахунком 3:0 і вшосте здобув цей трофей.

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Відзначимо, що у Зеніта майже весь матч відіграв українець Ракицький, якого замінили на 86-й хвилині за рахунку 3:0. При цьому капітан збірної Росії, яка провалила Євро-2020, Артем Дзюба вступив у гру за півгодини до фінального свистка – його освистали як свої ж фанати Зеніта, так і Локомотива.

Хоча, нагадаємо, напередодні любителя мастурбувати на камеру Дзюбу в Росії назвали лідером рейтингу довіри.

Зеніт – Локомотив – 3:0

Голи: Кузяєв, 27, Сердар Азмун, 57, Єрохін, 83

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