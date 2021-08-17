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Облом для Газпрома: чемпион Европы отклонил безумное предложение россиян

Олег Люлька
17 августа, 13:29
Футбольный клуб Зенит, которым владеет Газпром, предложил огромную зарплату итальянскому нападающему Лоренцо Инсинье, но тот не захотел играть в Санкт-Петербурге

Инсинье останется в Неаполе / Фото: Getty Images

Чемпион России Зенит договорился с Наполи о сумме отступных за Лоренцо Инсинье. Сошлись на 30 миллионах евро.

Однако сам футболист от переезда в РФ отказался, хотя ему предложили более чем щедрые условия – контракт на 3-4 года с зарплатой 8 миллионов евро в год.

Как сообщает Calcionapoli24, 30-летний Инсинье желает остаться в Неаполе.

Лоренцо Инсинье/Фото Official SSC Napoli

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Напомним, в предыдущем чемпионате Италии Лоренцо забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач в 35 матчах.

А затем Инсинье в составе сборной Италии стал победителем Евро-2020, забив на турнире два мяча.

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