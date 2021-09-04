Про неї знімають фільми: українка виграла дев'яту медаль на Паралімпіаді

Оксана Ботурчук виграла третю медаль у Токіо і дев'яту - в кар'єрі / Фото: REUTERS

Оксана стала срібною призеркою в бігу на 200 метрів серед спортсменів з порушенням зору. Вони змагаються в супроводі поводирів.

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Омара Дуранд (Куба) – 23.02

Оксана Ботурчук (Україна) – 24.48

Анна Кулинич-Сорокіна (ПКР) – 24.85

Оксана Ботурчук завоювала срібло Токіо-2020 / Фото: REUTERS

Ботурчук завоювала свою третю медаль в Токіо. Раніше українка виграла медалі в бігу на 100 і 400 метрів.

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А всього за кар'єру вона виграла вже дев'ять нагород! Головну свою перемогу Оксана Ботурчук здобула в Пекіні, де стала Олімпійською чемпіонкою. Крім цього, в її колекції ще п'ять срібних і одна бронзова медаль.

На основі життєвої історії паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук зняли спортивну драму "Пульс".

На рахунку України тепер 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових нагород. У медальному заліку Паралімпіади-2020 Україна посідає п'яте місце.