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Про неї знімають фільми: українка виграла дев'яту медаль на Паралімпіаді

Олександр Трикіша
4 вересня, 14:19
У передостанній день Паралімпійських ігор у Токіо українка Оксана Ботурчук принесла нашій країні ще одну нагороду. Для самої пара-спортсменки це третя медаль Токіо

Оксана Ботурчук виграла третю медаль у Токіо і дев'яту - в кар'єрі / Фото: REUTERS

Оксана стала срібною призеркою в бігу на 200 метрів серед спортсменів з порушенням зору. Вони змагаються в супроводі поводирів.

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  • Омара Дуранд (Куба) – 23.02
  • Оксана Ботурчук (Україна) – 24.48
  • Анна Кулинич-Сорокіна (ПКР) – 24.85

Оксана Ботурчук завоювала срібло Токіо-2020 / Фото: REUTERS

Ботурчук завоювала свою третю медаль в Токіо. Раніше українка виграла медалі в бігу на 100 і 400 метрів.

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А всього за кар'єру вона виграла вже дев'ять нагород! Головну свою перемогу Оксана Ботурчук здобула в Пекіні, де стала Олімпійською чемпіонкою. Крім цього, в її колекції ще п'ять срібних і одна бронзова медаль.

На основі життєвої історії паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук зняли спортивну драму "Пульс".

На рахунку України тепер 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових нагород. У медальному заліку Паралімпіади-2020 Україна посідає п'яте місце.

/ Фото: Getty Images

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