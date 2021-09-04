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О ней снимают фильмы: украинка выиграла девятую медаль на Паралимпиаде

Александр Трикиша
4 сентября, 14:19
В предпоследний день Паралимпийских игр в Токио украинка Оксана Ботурчук принесла нашей стране еще одну награду. Для самой пара-спортсменки это третья медаль Токио

Оксана Ботурчук выиграла третью медаль в Токио и девятую - в карьере / Фото: REUTERS

Оксана стала серебряной призеркой в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением зрения. Они соревнуются в сопровождении поводырей.

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  • Омара Дуранд (Куба) – 23.02
  • Оксана Ботурчук (Украина) – 24.48
  • Анна Кулинич-Сорокина (ПКР) – 24.85

Оксана Ботурчук завоевала серебро Токио-2020 / Фото: REUTERS

Ботурчук завоевала свою третью медаль в Токио. Ранее украинка выиграла медали в беге на 100 и 400 метров.

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А всего за карьеру она выиграла уже девять наград! Главную свою победу Оксана Ботурчук одержала в Пекине, где стала Олимпийской чемпионкой. Помимо этого, в ее коллекции еще пять серебряных и одна бронзовая медаль.

На основе жизненной истории паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук сняли спортивную драму "Пульс".

На счету Украины теперь 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых наград. В медальном зачете Паралимпиады-2020 Украина занимает пятое место.

Оксана Ботурчук / Фото: Getty Images

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