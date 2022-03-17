Потрібно зупинити цього безумця: промоутер Ф'юрі різко висловився про Путіна

Військові злочини рашистських військ на території України не залишили байдужими людей, причетних до спорту.

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Свою чітку позицію щодо російського кривавого маніяка висловив відомий боксерський менеджер Френк Воррен.

"Те, що робить Путін, – це велика ганьба. Це нелюдяно. Це найжахливіша річ.

Кожен повинен вирішити, що він відчуває з цього приводу. Хтось має привернути увагу до того, що робить ця людина у Росії, що робить Путін.

Він знищує росіян за кордоном. Зараз росіяни – ізгої. Ось і все це дно. Ось що робить. Він руйнує все добре для Росії. Він повністю це знищує, весь авторитет спортсменів, все добре – він це руйнує.

Він руйнує життя, він вбиває людей, його армія, яка не повинна бути там. Людей навчила Друга світова війна. Це надто жахливо для світу. Ви можете собі уявити, що сьогодні я сиджу тут, а наступного дня сюди летять бомби? Тому що це зараз відбувається.

Ці люди дбають зараз про свої життя – це нормально. Наступної хвилини їхні будинки вибухають, все їхнє майно пропадає. Вони намагаються знайти безпечне місце, вони живуть у підвалах чи їдуть до інших країн, як біженці, у пошуках притулку. Це божевілля. Цю людину треба зупинити! У цьому немає сумнівів", – цитує Воррена vringe.com.