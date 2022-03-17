Нужно остановить этого безумца: промоутер Фьюри резко высказался о Путине

Военные преступления рашистских войск на территории Украины не оставили равнодушными людей причастных к спорту.

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Свою четкую позицию по отношению к российскому кровавому маньяку высказал известный боксерский менеджер ФрэнкУоррен.

"То, что делает Путин, – это большой позор. Это бесчеловечно. Это самая ужасная вещь.

Каждый должен решить, что он чувствует на этот счет. Кто-то должен привлечь внимание к тому, что делает этот человек в России, что делает Путин.

Он уничтожает русских за границей. Сейчас русские – изгои. Вот и все, это дно. Вот что он делает. Он разрушает все хорошее для России. Он полностью это уничтожает, весь авторитет спортсменов, все хорошее – он это разрушает.

Он разрушает жизни, он убивает людей, его армия, которая не должна быть там. Людей научила Вторая Мировая война. Это слишком ужасно для мира. Вы можете себе представить, что сегодня я сижу вот здесь, а на следующий день сюда летят бомбы? Потому что это сейчас происходит.

Эти люди заботятся сейчас о своих жизнях – это нормально. В следующую минуту их дома взрываются, все их имущество пропадает. Они пытаются найти безопасное место, они живут в подвалах или едут в другие страны, как беженцы, в поисках приюта. Это безумие. Этого человека нужно остановить! В этом нет сомнений", – цитирует Уоррена vringe.com.