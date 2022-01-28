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Ніж у спину від земляка: легендарний українець відмовляє поляків брати Шеву

Андрій Трофімов
28 січня, 14:05
Андрій Шевченко близький до роботи у збірній Польщі, але поки що цьому заважають ряд факторів. А зараз проти такого призначення висловився навіть його легендарний співвітчизник

Заваров вважає, що Шевченко не готовий очолити збірну Польщі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Очолити збірну Польщі Шеві заважає чинний контракт із Дженоа. Італійці хочуть шантажем змусити українця відмовитись від компенсації.

До всіх проблем додалася думка колишнього динамівця Олександра Заварова. На подив, він почав відмовляти поляків брати на роботу Шеву.

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Олександр Заваров працював помічником у Фоменка / Фото: Сегодня|Спорт

"Я вважаю, що місцевий тренер – найкращий лідер для команди. Менеджером збірної України має бути українець, а Польщі – поляк. Той, хто виграв чемпіонат світу чи Європи, не приїде до Польщі.

Той факт, що наші мови схожі, безумовно, на користь його запрошення. Проте йому слід вивчити польську мову та познайомитись із життям у Польщі.

Не хочу давати поради полякам, але вашій команді потрібний тренер із досвідом, а Шевченку його не вистачає", – сказав Заваров в інтерв'ю Przegląd Sportowy.

До речі, раніше з'явилася інформація, що Польща відмовилася від Шевченка саме через контракт з Дженоа.