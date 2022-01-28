Це шантаж! Дженоа змушує Шевченка відмовитись від грошей

Андрій Шевченко більше не є головним тренером Дженоа та водночас не може тренувати іншу команду. Вся справа у контрактних зобов'язаннях

Андрій Шевченко поки не може працювати у збірній Польщі / Фото: REUTERS

Дженоа звільнив Шевченка у середині січня. Проте контракт з українцем не розірвали, італійський клуб продовжать виплачувати Шеві зарплату, поки той не знайде собі нового клубу.

Пропозиція надійшла швидко – Шевченка хочуть бачити у збірній Польщі. Але розпочати свої обов'язки українець поки не може, адже пов'язаний контрактом з Дженоа.

Реклама

А тут уже італійці стали в позу та шантажем змушують Шеву розірвати контракт та відмовитися від відступних. За даними ЗМІ, ця сума могла становити від 10 до 20 мільйонів євро.

Андрій Шевченко очолив Дженоа / Фото: REUTERS

"Позиція "грифонів" максимально проста: якщо Андрій хоче працювати з Польщею, то грошей він не отримає. Це був би ідеальний варіант для Дженоа, оскільки вони могли б заощадити пристойну суму та не виплачувати Шевченку компенсацію", – цитує журналіста Валеріо Аррікелло Footboom.

До речі, раніше з'явилася інформація, що Польща відмовилася від Шевченка саме через контракт з Дженоа.