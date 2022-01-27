Дженоа не відпустила Андрія Шевченка до збірної Польщі – джерело

Андрій Шевченко був згоден очолити збірну Польщі перед стиковими матчами чемпіонату світу 2022 року. Але неприємність прийшла, звідки не чекали. Тренера відмовилася відпускати Дженоя.
Про це повідомив у Twitter відомий український журналіст Ігор Циганик.
"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з Дженоа не вдалося розірвати! Тепер поляки обирають між своїми!" – написав Циганик.
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! ! !- Igor Tsyganyk (@tsyganyk) January 27, 2022
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Унікальність ситуації в тому, що Шевченка звільнили з Дженоа, але не розірвали з ним контракту, щоб не платити одразу всі відступні. Українець запропонував керівництву італійського клубу виплатити йому всю зарплату, яка б належала йому до літа 2024-го (це більше 6 млн євро), але отримав відмову.
Як повідомлялося раніше, оплатити послуги Шеви допоможе польський уряд, при цьому українець стане найоплачуванішим наставником в історії збірної Польщі.
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