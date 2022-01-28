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Нож в спину от земляка: легендарный украинец отговаривает поляков брать Шеву

Андрей Трофимов
28 января, 14:05
Андрей Шевченко близок к работе в сборной Польши, но пока этому мешают ряд факторов. А теперь против такого назначения высказался даже его легендарный соотечественник

Заваров не считает, что Шевченко готов возглавить сборную Польши / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Возглавить сборную Польши Шеве мешает действующий контракт с Дженоа. Итальянцы хотят шантажом вынудить украинца отказаться от компенсации.

Ко всем проблемам добавилось мнение бывшего динамовца Александра Заварова. На удивление, он принялся отговаривать поляков брать на работу Шеву.

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Александр Заваров работал помощником у Фоменко / Фото: Сегодня|Спорт

"Я считаю, что местный тренер – лучший лидер для команды. Менеджером сборной Украины должен быть украинец, а Польши – поляк. Тот, кто выиграл чемпионат мира или Европы, не приедет в Польшу.

Тот факт, что наши языки похожи, безусловно, говорит в пользу его приглашения. Однако ему следует выучить польский язык и познакомиться с жизнью в Польше.

Не хочу давать советы полякам, но вашей команде нужен тренер с опытом, а Шевченко его не хватает", – сказал Заваров в интервью Przegląd Sportowy.

Кстати, ранее появилась информация, что Польша отказалась от Шевченко как раз по причине контракта с Дженоа.