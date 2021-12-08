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Новий Зідан: Динамо підписало гравця Монако

Сергій Шаховець
8 грудня, 20:54
Київський клуб підписав контракт із вихованцем академії Монако Ноа Нехаром

Ноа Нехар – футболіст Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Юний алжирський футболіст розповів про підписання першого професійного контракту у своєму Instagram.

"З великою гордістю повідомляю про підписання першого професійного контракту у кар'єрі з київським Динамо.

Дякуємо моїй сім'ї, моєму агентству та всім моїм родичам за підтримку на новому етапі мого життя.

Зараз починається найскладніше", – прокоментував свій пост Ноа.

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Раніше на своїй сторінці в Instagram алжирець опублікував своє фото в компанії зірок футболу – Кіліана Мбаппе та Франческо Тотті.

Зазначимо, що алжирське коріння має уславлений французький футболіст, а нині тренер Зінедін Зідан. Його батьки свого часу емігрували з Алжиру до Франції.

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Додамо, що агенцію VV Consulting очолює колишній віце-президент Монако Вадим Васильєв.

Раніше за сприяння цієї агенції Динамо підписало Самбу Діалло, який яскраво проявив себе у матчах Юнацької ліги УЄФА і тепер за ним полюють скаути Манчестер Сіті.

Самба Діалло потрапив на олівець селекціонерів Манчестер Сіті / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Зазначимо, що Динамо U-19 програло свій останній матч у Юнацькій лізі УЄФА та навесні зіграє у стикових матчах за вихід у 1/8 турніру.

Динамо програло Бенфіці 0:1 у матчі Юнацької ліги УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"