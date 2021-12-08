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Новый Зидан: Динамо подписало игрока Монако

Сергей Шаховец
8 декабря, 20:54
Киевский клуб подписало контракт с воспитанником академии Монако Ноа Нехаром

Ноа Нехар - футболист Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Юный алжирский футболист рассказал о подписании первого профессионального контракта в своем Instagram.

"С большой гордостью сообщаю о подписании первого профессионального контракта в карьере с киевским Динамо.

Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за поддержку на новом этапе моей жизни.

Сейчас начинается самое сложное", – прокомментировал свой пост Ноа.

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Ранее на своей странице в Instagram алжирец опубликовал свое фото в компании звезд футбола – Килиана Мбаппе и Франческо Тотти.

Отметим, что алжирские корни имеет прославленный французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан. Его родители в свое время эмигрировали из Алжира во Францию.

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Добавим, что агентство VV Consulting возглавляет бывший вице-президент Монако Вадим Васильев.

Ранее при содействии этого агентства Динамо подписало Самбу Диалло, который ярко проявил себя в матчах Юношеской лиги УЕФА и теперь за ним охотятся скауты Манчестер Сити.

Самба Диалло попал на карандаш селекционеров Манчестер Сити / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что Динамо U-19 проиграло свой последний матч в Юношеской лиге УЕФА и весной сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 турнира.

Динамо проиграло Бенфике 0:1 в матче Юношеской лиги УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"