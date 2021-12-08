Не удержали лидерство: Динамо сыграет в стыках за выход в 1/8 Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 уступило в гостевом матче португальской Бенфике U-19 со счетом 0:1 и теперь вынуждено пробиваться через сито плей-офф в 1/8 Юношеской лиги УЕФА

Динамо проиграло Бенфике 0:1 в матче Юношеской лиги УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Свой последний матч в групповом турнире Юношеской лиги УЕФА киевляне играли против Бенфики. Динамовцы прибыли в Лиссабоне в статусе лидера группы и чтобы удержать первое место им необходимо было не проиграть "орлам".

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"Бело-синие" уверенно начали поединок и уже на 6-й минуте могли открывать счет в матче – пушечный удар Волошина приняла на себя стойка ворот.

Киевляне создали еще несколько неплохих моментов у ворот Бенфики, но под занавес первого тайма сами пропустили мяч. Морейра выполнил идеальную прострельную передачу, а Семеду с нескольких метров вколотил мяч под перекладину ворот Нещерета.

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После пропущенного гола подопечные Игоря Костюка потеряли уверенность и начали излишне нервничать. В концовке второго тайма Владимир Бражко схлопотал две необязательные желтые карточки и оставил киевлян в меньшинстве.

В результате матч так и завершился со счетом 1:0 в пользу Бенфики.

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Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 6-й тур

Бенфика U-19 – Динамо Киев U-19 – 1:0

Гол: Семеду (44)

Удаление: Бражко (77)

Бенфика U-19: Соареш, Араужу, Томе, Силва, Родригеш, Феликс, Невеш, Нету (Феликс, 90), Сантуш (Нету, 82), Морейра, Семеду (Резенде, 82)

Динамо Киев U-19: Нещерет, Малыш, Дячук, Боль, Бенедюк (Танчак, 46), Яцик, Бражко, Близниченко, Диалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46)

Португальцы вышли на первое место в группе Е и напрямую попали в 1/8 финала турнира. Киевлянам придется пробиваться в плей-офф через стыковые матчи.

Отметим, что победители в стыковых матчах определятся за результатом одного поединка. Динамо на этой стадии сыграет на выезде.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 14 декабря в Ньоне.

Напомним, что сегодня встречаются первые составы команд в заключительном поединке Лиги чемпионов. Онлайн Бенфика – Динамо есть на нашем сайте.