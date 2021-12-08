Не втримали лідерство: Динамо зіграє у стиках за вихід до 1/8 Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 поступилося у гостьовому матчі португальській Бенфіці U-19 з рахунком 0:1 і тепер вимушене пробиватися через сито плей-оф до 1/8 Юнацької ліги УЄФА

Динамо програло Бенфіці 0:1 у матчі Юнацької ліги УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Свій останній матч у груповому турнірі Юнацької ліги УЄФА кияни грали проти Бенфіки. Динамівці прибули до Лісабона у статусі лідера групи і щоб утримати перше місце їм необхідно було не програти "орлам".

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"Біло-сині" впевнено розпочали поєдинок і вже на 6-й хвилині могли відкривати рахунок у матчі – гарматний удар Волошина взяла на себе стійка воріт.

Кияни створили ще кілька непоганих моментів біля воріт Бенфіки, але під завісу першого тайму пропустили м'яч. Морейра виконав ідеальну прострільну передачу, а Семеду з кількох метрів вколотив м'яч під поперечину воріт Нещерета.

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Після пропущеного голу підопічні Ігоря Костюка втратили впевненість і почали надмірно нервувати. Наприкінці другого тайму Володимир Бражко заробив дві необов'язкові жовті картки і залишив киян у меншості.

В результаті матч так і завершився з рахунком 1:0 на користь Бенфіки.

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Юнацька Ліга УЄФА. Група Е. 6-й тур

Бенфіка U-19 – Динамо Київ U-19 – 1:0

Гол: Семеду (44)

Вилучення: Бражко (77)

Бенфіка U-19: Соареш, Араужу, Томе, Сілва, Родрігеш, Фелікс, Невеш, Нету (Фелікс, 90), Сантуш (Нету, 82), Морейра, Семеду (Резенде, 82)

Динамо Київ U-19: Нещерет, Малюк, Дячук, Боль, Бенедюк (Танчак, 46), Яцик, Бражко, Близниченко, Діалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46)

Португальці вийшли на перше місце у групі Е і напряму потрапили до 1/8 фіналу турніру. Киянам доведеться пробиватися до плей-оф через стикові матчі.

Зазначимо, що переможці у стикових матчах визначаться за результатом одного поєдинку. Динамо на цій стадії зіграє на виїзді.

Жеребкування стикових матчів відбудеться 14 грудня у Ньоні.

Нагадаємо, що сьогодні зустрічаються перші склади команд у заключному поєдинку Ліги чемпіонів. Онлайн Бенфіка – Динамо є на нашому сайті.